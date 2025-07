Begrünung von Glasfassaden mit Erfolg getestet

Grüne Klimaanlage, immer genau richtig eingestellt

An einem Büro in der Währinger Kreuzgasse und einem Supermarkt in Tirol hat Stangl nun doppelt bewiesen, dass ihre Theorien praxistauglich und für fast alle ein- bis zweistöckigen Glasfassaden, auch in mehrstöckigen Gebäuden, anwendbar sind. Im Grund geht es um Kletterpflanzen, die mit ein wenig Abstand zum Gebäude gesetzt werden. Klingt einfach, ist aber komplizierter als gedacht.