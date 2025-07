Wie Wien drei Grad kühler werden könnte

Woher 630 Millionen Liter Wasser täglich nehmen?

Flächendeckende Bewässerung wäre auf den Agrarflächen wie auch in der Stadt eine Lösung – aber nur eine theoretische: Zwar ließe sich so die Temperatur stadtweit um bis zu drei Grad Celsius senken, errechneten die Forscher, der erstmals dafür errechnete Bedarf läge aber bei täglich 630 Millionen Liter Wasser. Zum Vergleich: Zu Spitzenzeiten liefert die Wiener Hochquellwasserleitung täglich 375 Millionen Liter, also nur halb so viel.