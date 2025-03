Familie nach Grillabend mit Vergiftung im Spital

Ein gemütlicher Grillabend nahm am Samstag für eine achtköpfige Familie in Linz-Ebelsberg beinahe ein tragisches Ende. Nach dem Essen räumte ein Familienmitglied den Griller samt Asche in einen Wintergarten. Von dort aus dürfte giftiges Kohlenmonoxid (CO) in die Wohnräumlichkeiten eingedrungen sein.