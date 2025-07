Trotz Nein: Braunau kämpft um einen Herzkatheter

Anfrage der SPÖ an die zuständige Landespolitikerin

Politiker und auch die Innviertler selbst laufen Sturm gegen diese Entscheidung – und machen die Absage aus Linz zum Thema einer Anfrage an Haberlander. So möchte die SPÖ-Abgeordnete Gabriele Knauseder etwa wissen, wie hoch die Auslastung der Gerätschaften an anderen Standorten ist, wie viele Einsatzstunden es gibt und wie lange in Oberösterreich auf Herzuntersuchungen gewartet werden muss. Knauseder zur „Krone“: „Nur durch volle Transparenz und faire Ressourcenzuteilung lässt sich eine hochwertige Gesundheitsversorgung in allen Regionen sichern.“