350-Euro-Pacht für Hotel sorgt wieder für Wirbel

Investoren bestehen auf Forderung

„Wir halten uns auch nach Punkt und Beistrich an die Vereinbarung, wir verlangen keinen Cent mehr“, so Herbert Ackerl vom Hotelerrichter-Konsortium. Dennoch stehen die Investoren nun in der Kritik. Sie fordern von der Stadt 30.000 Euro für die Parkplätze. „Das ist unser prozentueller Anteil an den Einnahmen der Stadt für Jahres- Monats- oder Stundenkarten“, so Ackerl.