Hubschrauber musste viermal zu Rettungseinsätzen

Innerhalb weniger Stunden waren am Samstag in den Salzburger Bergen viermal Hubschrauber zur Rettung nötig. Bei einer Laufveranstaltung im Bereich des Scheckkopfs bei Untertauern (St. Johann im Pongau) stürzten morgens und gegen Mittag zwei Männer. Am Postalmklettersteig bei Strobl (Bezirk Salzburg-Umgebung) sowie in der Nähe des Breitsteines bei Abtenau (Bezirk Hallein) mussten mittags erschöpfte Frauen ins Tal geflogen werden.