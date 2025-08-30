Überfalls-Opfer (81): „Kein Mensch hat uns gehört“

Flucht mit 300 Euro Bargeld

Viel erbeutet habe das Trio nicht: Vom Schreibtisch hätten die Täter 300 Euro Bargeld an sich gerissen, ansonsten aber nichts angerührt. „Der Laptop ist unberührt, meine offenen Rechnungen, die sie vielleicht hätten zahlen können, liegen alle noch dort“, so das Überfalls-Opfer mit einem Anflug von Galgenhumor. So schnell wie sie gekommen seien, hätten die Täter auch wieder das Weite gesucht: „Ich hab kein Auto gehört, ich hab kein Motorrad, kein Radl, gar nichts gehört.“