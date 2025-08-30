Vorteilswelt
Haarfarbe verbindet

Riesige Begeisterung bei Rothaarigen-Festival

Ausland
30.08.2025 19:21
„Viele Rothaarige schließen hier Freundschaften und kommen jedes Jahr wieder“, zeigte sich ...
„Viele Rothaarige schließen hier Freundschaften und kommen jedes Jahr wieder“, zeigte sich Festivaldirektor Rouwenhorst stolz. „Und es entstehen auch Beziehungen, aus denen dann wieder rothaarige Kinder geboren werden.“(Bild: AP/Virginia Mayo)

Tausende rothaarige Menschen aus aller Welt sind am Wochenende zum Rothaarigen-Festival ins niederländische Tilburg gepilgert.

0 Kommentare

Die Besucher der Redhead Days kämen aus über 80 Ländern, teilten die Macher des Festivals mit, das bereits zum 20. Mal organisiert wurde. Zum Programm in einem Park der niederländischen Großstadt gehören Musikauftritte, Partys, Rothaarigen-Speeddating, Spiele und kreative Aktivitäten. Übernachten können die Festivalbesucher auf einem Zeltplatz.

Die Haarfarbe verbinde die Besucher, sagte Initiator und Festivaldirektor Bart Rouwenhorst der Zeitung „Algemeen Dagblad“. „Man sieht sich ähnlich, sodass man sich wie eine Art Familie fühlt. Aber es gibt noch mehr, was verbindet, zum Beispiel die Erfahrungen aus der Kindheit, denn mit roten Haaren fällt man einfach auf. Vor allem, wenn man beispielsweise in Mexiko lebt, trifft man kaum andere Menschen mit roten Haaren.“

Warum die Haarfarbe so selten ist
Nur zwei Prozent aller Menschen weltweit hätten rote Haare, berichtete die Zeitung. Die meisten davon lebten in nordeuropäischen Ländern. Den höchsten Anteil mit etwa zehn Prozent der Bevölkerung gebe es in Schottland und Irland. Von den über 150 Genen, die die Haarfarbe bestimmten, gebe es nur ein einziges Gen, das einem Menschen rote Haare beschere, erklärte der Molekularbiologe Manfred Kayser der Zeitung. Entsprechend selten komme die Haarfarbe vor.

