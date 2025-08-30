„So etwas passiert nur alle 50 Jahre einmal!“

Skandal! Vereinsboss streckte den Schiri nieder
Anzeige erstattet
Nach der 0:4-Niederlage gegen die Admira sondiert Zweitligist Austria Klagenfurt den Goalie-Markt – das sind die möglichen Optionen! Denn Kuttin droht länger auszufallen, Turkin wartet auf die Dauer seiner Rot-Sperre. Und: Violett hat definitiv ein Ecken-Problem. Abwehrchef Marco Gantschnig: „Wir haben uns dumm angestellt!“
Ein Spiel, das man bei der Austria Klagenfurt so schnell nicht mehr vergessen wird. Zuerst verletzte sich gegen Zweitliga-Favorit Admira der Einser-Goalie Manuel Kuttin in Minute 47, dann kassierte „Zweier“ Alex Turkin nach nur fünf Minuten eine Rote Karte wegen Torraubs. Mit Verteidiger Mario Matkovic im Gehäuse gab’s dann eine 0:4-Niederlage.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.