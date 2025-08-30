„So etwas passiert nur alle 50 Jahre einmal!“

Ein Spiel, das man bei der Austria Klagenfurt so schnell nicht mehr vergessen wird. Zuerst verletzte sich gegen Zweitliga-Favorit Admira der Einser-Goalie Manuel Kuttin in Minute 47, dann kassierte „Zweier“ Alex Turkin nach nur fünf Minuten eine Rote Karte wegen Torraubs. Mit Verteidiger Mario Matkovic im Gehäuse gab’s dann eine 0:4-Niederlage.