Mit Auto gegen Mauer: Freundinnen (83) verletzt

Schock für zwei Pensionistinnen am Donnerstagabend in Weer im Tiroler Bezirk Schwaz: Die beiden Frauen im Alter von 83 Jahren, die gemeinsam mit dem Auto unterwegs waren, krachten gegen eine Gartenmauer und erlitten dabei erhebliche Verletzungen. Anrainer bekamen den Unfall mit und setzten die Rettungskette in Gang.