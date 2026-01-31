Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stimmen nach Cup-Aus

Rapid-Kapitän: „Es ist nicht unser Anspruch“

Fußball National
31.01.2026 20:51
Matthias Seidl
Matthias Seidl(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Rapid-Kapitän Matthias Seidl sprach nach dem Cup-Aus gegen Ried Klartext. „Es ist nicht unser Anspruch, wie wir uns heute präsentiert haben.“ Hier alle Stimmen zum Spiel ... 

0 Kommentare

Matthias Seidl (Rapid-Kapitän): „Es war mit dem Gegentor natürlich kein optimaler Start. Wir haben in der ersten Hälfte zu viele einfache Fehler begangen. Es ist nicht unser Anspruch, wie wir uns heute präsentiert haben. Wir hatten wenige Chancen und haben viele zugelassen. Mit einem neuen Trainer ist es nie einfach, er stellt sich ein bisschen etwas anderes vor. Wir haben es in den Testspielen bewiesen, dass wir es drauf haben, aber heute war es nichts.“

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Es gibt viele Gründe für die Niederlage. Der Start mit dem frühen Gegentor war natürlich schlecht. In der zweiten Hälfte war es ein bisschen besser, aber nach dem 0:2 war es vorbei. Wir waren nicht gut am Ball und haben zu viele Standards zugelassen, da ist Ried stark. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden. Wir können viel besser sein, es braucht aber Zeit. Jeder hat es gesehen, dass es beim zweiten Tor ein Fehler von Hedl war, aber Fehler können jedem passieren. Wir müssen viel verbessern.“

Lesen Sie auch:
Niklas Hedl
Cup-Aus besiegelt
Kurioser Patzer Hedls sorgt für Rapids Untergang!
31.01.2026
Wikinger im Cup weiter
Rapid-Neustart geht mit 0:3 in Ried in die Hose!
31.01.2026

Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Die Mannschaft hat mich in der Deutlichkeit des Ergebnisses überrascht, in der Leistung nicht. Wir haben in der Vorbereitung dort weitergemacht, wo wir aufgehört haben, bei extremem Commitment, sich auf den Gegner vorzubereiten. Es war ein wirklich denkwürdiger Abend. Wir waren nicht nur aus Standards, sondern auch mit dem Ball die gefährlichere Mannschaft.“

Nikki Havenaar (Ried-Doppeltorschütze): „Es ist wunderschön, wenn man nach der Winterpause gleich einen Sieg feiert. Rapid hat einen neuen Trainer, sie sind noch in der Findungsphase. Deswegen haben wir Rapid von Anfang an keine Zeit gegeben und haben unsere Identität auf den Platz bekommen.“

Ante Bajic (Ried-Torschütze): „Es war im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg. Wir sind hinten gut gestanden, haben auch mutig gespielt, Chancen kreiert und die auch verwandelt.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
235.933 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Österreich
Mutter ersticht ihren elfjährigen Sohn
226.897 mal gelesen
Die Ermittlungen vor Ort laufen auf Hochtouren.
Ski Alpin
„Schock!“ Vonn meldet sich nach Horrorsturz
114.923 mal gelesen
Schmerzen bei Lindsey Vonn
Mehr Fußball National
Stimmen nach Cup-Aus
Rapid-Kapitän: „Es ist nicht unser Anspruch“
Cup-Aus besiegelt
Kurioser Patzer Hedls sorgt für Rapids Untergang!
Wikinger im Cup weiter
Rapid-Neustart geht mit 0:3 in Ried in die Hose!
Letztes Testspiel
„Viele Erkenntnisse“: Austria siegt gegen den GAK
Gerüchteküche brodelt
Steht Yusuf Demir vor Rückkehr zum SK Rapid?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf