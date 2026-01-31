Rapid-Kapitän: „Es ist nicht unser Anspruch“

Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Es gibt viele Gründe für die Niederlage. Der Start mit dem frühen Gegentor war natürlich schlecht. In der zweiten Hälfte war es ein bisschen besser, aber nach dem 0:2 war es vorbei. Wir waren nicht gut am Ball und haben zu viele Standards zugelassen, da ist Ried stark. Wir haben nicht zu unserem Spiel gefunden. Wir können viel besser sein, es braucht aber Zeit. Jeder hat es gesehen, dass es beim zweiten Tor ein Fehler von Hedl war, aber Fehler können jedem passieren. Wir müssen viel verbessern.“