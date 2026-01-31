Mit Rekordpunkteschnitt in die Olympia-Pause

Das Grazer Eishockey-Team ließ in Liebenau auch im zweiten Teil des „West-Doppels“ daheim nichts anbrennen, schickte nach Vorarlberg (3:2) am Samstag vor ausverkauftem Haus (4126 Besucher) auch Innsbrucks Haie mit 4:3 auf die Bretter.
Junior Lukas Engelhart verbrachte die Nacht nach seinem schmerzhaften Debüt am Vortag mit einer Gehirnerschütterung im Spital, auch Swaney, Hora, Bailen, Collins, Currie, Brunner und Holzer konnten nur auf der Tribüne mitfiebern – zumindest war Marcus Vela nach Sperre wieder dabei.
Die ungeliebten „Haie“, gegen die es zwei Niederlagen gesetzt hatte, wurden auch dank starkem Rückhalt von Nicolas Wieser in die Knie gezwungen – der 21-jährige Kärntner Jakob Lippitsch machte beim 4:3 sein erstes 99ers-Tor, Lennart Braun seinen ersten Scorerpunkt.
Am Ende war nach drei Spielen in einer Woche der Tank leer – der verletzte Kapitän Korbinian Holzer war mit den neun Punkten und den drei Zählern Vorsprung auf Salzburg (nur einen hinter Leader KAC) aber äußerst zufrieden. Zumal der aktuelle Punkteschnitt von 2,07 der höchste der Klubgeschichte ist: „Neun Punkte in einer Woche, das war nach dieser Ausfallserie gewaltig!“ Nachsatz: „Wir haben nun eine gute Basis für die letzten Spiele des Grunddurchgangs und vielleicht können wir ja noch den KAC fordern.“
Für Anders Koch geht’s nun mit dem dänischen Team zu Olympia, für Huber, Kainz, Stapelfeldt, Zündel, Harnisch und Wieser mit Österreichs Auswahl in Oslo zu Tests gegen Slowenien und Norwegen. Am 15.2. im nächsten Liga-Spiel in Budapest sollte dann das Gros der 99ers wieder fit sein.
ICEHL: Moser Medical Graz99ers -Innsbruck 4:3 (2:1, 1:1, 1:1), Tore: 0:1 (5.) Lajeunesse, 1:1 (6./PP) Huber, 2:1 (14.) Lippitsch, 3:1 (30.) Ganahl, 3:2 (34./PP) Klassek, 4:2 (50./PP) Vela, 4:3 (50./PP) Witting. – Weiters: Vienna C. – Vorarlberg 1:0.
