Mit Rekordpunkteschnitt in die Olympia-Pause

Am Ende war nach drei Spielen in einer Woche der Tank leer – der verletzte Kapitän Korbinian Holzer war mit den neun Punkten und den drei Zählern Vorsprung auf Salzburg (nur einen hinter Leader KAC) aber äußerst zufrieden. Zumal der aktuelle Punkteschnitt von 2,07 der höchste der Klubgeschichte ist: „Neun Punkte in einer Woche, das war nach dieser Ausfallserie gewaltig!“ Nachsatz: „Wir haben nun eine gute Basis für die letzten Spiele des Grunddurchgangs und vielleicht können wir ja noch den KAC fordern.“