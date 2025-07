Grandioser Fluch der Karibik im Opern-Steinbruch

Feuer muss aber offenbar dann noch um jeden Preis noch irgendwie mit auf die Bühne und so wird Senta, bevor sie in die Fluten springt und so ihren Holländer nach Jahren der Irrfahrten von seinem Fluch erlöst, abgefackelt. Die wahrscheinlichste Interpretation: Sie wurde vom entfachten Feuer der Liebe in Brand gesteckt. Fazit: ein spektakulär und in jeder Hinsicht stimmiges Opernerlebnis! Trotz Kälte und Windböen: Viel Applaus!