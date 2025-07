Disco, Drama und Dancefloor-Glitzer in Mörbisch

Der Rest ist mit „If I Can‘t Have You“, „More Than a Woman“, „Night Fever“, „How Deep Is Your Love“ und „Stayin’ Alive“ Pop-Geschichte – der Soundtrack zählt heute den meistverkauften Musikalben der Welt. 143.000 verkaufte Tickets und sechs Zusatz-Shows. Der Film rund um einen Tanzwettbewerb mit John Travolta als hüfteschwingender Tony Manero, dessen sehnlichster Wunsch es ist, dem spießigen Kleinbürgertum der 19070er-Jahre zu entfliehen, machte den 23-jährigen Travolta zum Star. „Saturday Night Fever“, damals bereits Kult, verwandelt ab jetzt die Mörbischer Festspielbühne in eine glitzernde Tanzfläche.