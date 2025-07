„La Traviata“ auf Burg Gars: Ein Fest der Stimmen

Optisch erfreulich in dieser Inszenierung (Cornelius Obonya und Carolin Pienkos) sind die Kostüme (Laura Madgé Hörmann) geraten: Violetta einmal nicht in Rot, sondern in frischem Grün, kontrastierend mit den Schwarz-Weiß-Tönen der Society. Manchmal verblüfft das Repertoire des Chors zwischen Schunkeln, Expressivität und marionettenhafter Choreografie. In die Luken der Burgruine hat Devin McDonaugh weiße Fensterrahmen geknallt, ansonsten ist das Mobiliar eher sparsam. Fazit: ein Erfolg, der mit Standing Ovations beklatscht wurde. „Let’s Opera“: So lautet die Devise von Intendant Clemens Unterreiner, die dank seiner engagierten Arbeit in Gars aufgeht. An drei Abenden übernimmt er selbst die Rolle des Giorgio Germont.