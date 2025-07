Die Traumbilder eines geselligen Einzelgängers

Das Werk, das Heinrich J. Pölzl hinterlassen hat, ist ungemein vielseitig und in vielerlei Hinsicht einzigartig. Denn obwohl der 1925 in Neuberg an der Mürz geborene Künstler schon während seiner Ausbildung zahlreichen Einflüssen ausgesetzt war (u. a. Albert Paris Gütersloh) entwickelte er sowohl in der Malerei als auch in der Grafik eine ganz eigene Formensprache. Auch in der Fotografie, im Film und mit dreidimensionalen Arbeiten experimentierte er.