Messi-Zucht in Ungarn: Prozess gegen Grazerin

Konkret steht die Frau, die seit Monaten in ungarischer Untersuchungshaft sitzt, am 9. Juli in der westungarischen Stadt Sárvár wegen schwerer Tierquälerei vor Gericht. Sie wird beschuldigt, auf ihren Grundstücken in den ungarischen Komitaten Vas und Győr-Moson-Sopron mehr als 200 australische Schäferhunde zu Zuchtzwecken sowie Pferde, Schafe, Ziegen und Geflügel als Haus- und Nutztiere gehalten haben.