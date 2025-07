Das ist Brutalität: Tosca sticht am Esstisch

Doch Achtung! Nur die „nahezu unblutige Fassung“ für Kids. Den Erwachsenen serviert man seit Samstag das brutale Original unter Sternen. Und mit echt viel Blut. Schon Angelotti muss mit offener Kopfwunde taumeln und permanent in die Knie gehen. Per Hechtsprung rammt Tosca Scarpia den Dolch in den Rücken, um noch ein paarmal am Tisch nachzustechen. Auch bei Cavaradossi fließt der rote Saft in Strömen! Zwei diagonale Wände mit Nischen geben im Kaiserhof die römischen Schauplätze ab. Leonard Prinsloo inszeniert darin haarscharf an der Parodie vorbei.