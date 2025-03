Milchkassier, Chauffeur, nächster Bundeskanzler?

Sportplatz St. Magdalena. Wolfgang Hattmannsdorfer lacht uns von einer Bande entgegen. Gleichzeitig steigt der „Echte“ aus dem Auto und geht Richtung Kantine. Er ist hier Sponsor. Und Fan. In drei Wochen findet das wichtigste Spiel des Jahres statt. Das Urfahraner Derby zwischen Magdalena und Admira. „Da geht’s um die Vorherrschaft in Urfahr“, nickt Hattmannsdorfer. Er selbst war kein Fußballer. „Ich hatte zwei linke Füße, hab’ früher Judo gemacht. Und jetzt spiele ich Tennis, weil mein Sohn hier begonnen hat. Aber in Magdalena gibt es ein starkes Vereinsleben und hier ist der Dreh- und Angelpunkt.“