Lehár Festival: Ein Höllenritt in Sachen Liebe

Das Léhar Festival in Bad Ischl startete in seine 65. Saison. Den Auftakt machte der Operettenklassiker „Orpheus in der Unterwelt“ von Jacques Offenbach. Thomas Enzinger stellt eine adaptierte, völlig entstaubte Version auf die Bühne des Kongress & TheaterHauses. Die „Krone“ besuchte die Premiere: Eine Inszenierung voller Wendungen und Überraschungen!