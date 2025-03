Österreicher zahlen für Strom fast die Hälfte mehr

Energiekosten insgesamt steigen weniger als Inflation

Die Preise für alle Energieträger insgesamt stiegen nicht so deutlich an. Das liegt daran, dass zum Beispiel Erdgas und Holzpellets billiger wurden. Das Plus fiel bei den Energiekosten insgesamt sogar geringer aus als die Inflation. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Preise für alle Energieträger um 2,7 Prozent, die Inflation betrug im Jänner 3,2 Prozent.