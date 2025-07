PENNY eröffnet zehn Filialen neu

Neuer Look, mehr Frische, aber gleiche Nähe. PENNY eröffnet im Juli gleich 10 modernisierte Filialen in Niederösterreich, Oberösterreich, Wien & Kärnten – mit besserer Übersicht, persönlichem Fleischhauer-Service und Produkten aus Österreich. 77 Jobs bleiben dabei erhalten – so geht Nahversorgung mit Herz!