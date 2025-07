Nur von der FPÖ gab’s für Edtstadler kein Geschenk

Landeschefin startete mit langem Arbeitstag

Wie schon in den Tagen zuvor gab es von Edtstadler auch in ihrer Regierungserklärung wenige konkrete Aussagen, was sie in den kommenden drei Jahren vorhat. Was sich unter der Landeshauptfrau ändern wird, bleibt also zunächst weiter offen. Sie wolle auf Haslauers Arbeit aufbauen. „Ich werde dabei aber nicht in deine Fußstapfen treten, sondern ich werde mir meinen eigenen Weg suchen“, sagte Edtstadler in Richtung des nunmehrigen Alt-Landeshauptmanns.