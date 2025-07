Actiongeladene Komödie mit Idris Elba & John Cena

Beide Voraussetzungen werden erfüllt, wenn auch nicht in höchster Qualität. Nichtsdestotrotz beschert uns „Heads of State“ unterhaltsame Momente, allen voran dank der Chemie zwischen Elba und Cena. Vor allem letzterer sorgt, als eine Mischung aus Donald Trump und Arnold Schwarzenegger, für viel Schmunzeln. In erster Linie will uns die Action-Komödie aber eines klarmachen: Man muss nicht immer alles so ernst nehmen.