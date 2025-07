Drittes Spin-Off von „Dexter“: Lohnt sich das?

Tatsächlich erholt sich die Serie aber von ihrem faden Anfang, Michael C. Hall kommt in seiner Paraderolle wieder auf Touren und spürt den gewalttätigen Spross in New York auf. Wo der undankbare Bengel das blutige Geschäft des Seniors weiterführt und mit Detective Claudette Wallace (Kadia Saraf) eine vife Ermittlerin auf den Fersen hat. Wirklich unterhaltsam wird es, als Dexter eifersüchtig auf einen Taxler-Mörder wird, der ihm unverfrorenerweise den Spitznamen geklaut hat! Das treibt die Handlung in eine etwas andere Richtung, als gewohnt, zum Glück. Für die neuen Folgen konnten außerdem Uma Thurman („Kill Bill“) und Peter Dinklage („Game of Thrones“) an Bord geholt werden – mehr darf hier aber nicht verraten werden.