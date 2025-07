Der „Hulk“ kämpft sich durch einen Nationalpark

Nachdem eine Frauenleiche vom Himmel fällt und zwei Kletterer im Yosemite Nationalpark fast in den Tod mitreißt, reitet Special Agent Kyle Turner (Eric Bana) ein, um den mysteriösen Zwischenfall aufzuklären. Einreiten ist dabei keine Floskel, den der hantige Ermittler kommt tatsächlich per Pferd anstatt mit dem Geländewagen zum Tatort. Während sich Turner also auf Spurensuche macht, holt ihn seine Vergangenheit mit Ex-Frau Jill (Rosemarie DeWitt) ein. Als der Chef des Nationalparks Druck macht, dass die Leiche möglichst schnell identifiziert wird, damit der Fall zu den Akten gelegt werden kann, stellt Ober-Parkranger Paul Souter (Sam Neill) seinem alten Freund Turner Naya Vasquez (Lily Santiago) zur Seite. Gemeinsam stellen sie schnell fest, dass nichts so ist, wie es scheint.