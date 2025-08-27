„Wollen nicht von Euphorie reden!“

Mit 55 Prozent gehen mehr als die Hälfte der erzielten Westliga-Treffer von Bischofshofen auf das Konto von Vitalii Borsuk. Der ukrainische Neuzugang benötigte im Pongau keinerlei Starthilfe und hat maßgeblichen Anteil daran, dass man die unruhigen letzten Wochen sportlich in den Hintergrund rückte.
Die Turbulenzen der letzten Wochen hat der Westligist Bischofshofen einfach ins Abseits gespielt. Die Pongauer führen nach vier Partien mit neun Zählern die Tabelle der Regionalliga an und lassen sogar den hauchdünn favorisierten Aufstiegskandidaten Wacker Innsbruck hinter sich (punktgleich).
Seit dem Trainerwechsel konnte man in drei Pflichtspielen (inkl. Cup) drei Siege einfahren. Ein Torverhältnis von 13:0 spricht dabei Bände. „Natürlich sind wir sehr glücklich. Aber von Euphorie wollen wir nicht reden“, sagte Vitalii Borsuk der „Krone“. Der in Russland geborene Ukrainer wechselte im Sommer aus Stuhlfelden in den Pongau und drückt seinen Stempel sofort auf.
Ich will einfach gut spielen und Spaß am Fußball haben
Vitalii Borsuk, Bischofshofener SK
Mit sechs Treffern erzielte er mehr als die Hälfte der bisherigen elf Tore der Bischofshofener und hat damit maßgeblichen Anteil am Erfolg des Leaders. Sein Geheimrezept? „Das gibt es nicht. Die Mannschaft spielt gut und ich muss eigentlich nur noch die starken Angriffe zu Ende zu spielen“, so Borsuk, der damit seinen Mitspielern ein Lob aussprach. Während er mit dem BSK weiterhin die Großen ärgern möchte, hat er sich persönlich keine speziellen Ziele gesteckt. „Ich will einfach gut spielen und Spaß am Fußball haben“, sagte der Stürmer. So soll es auch am Samstag (17.) weitergehen, wenn es daheim gegen die unangenehmen Reichenauer geht.
