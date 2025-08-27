„Wollen nicht von Euphorie reden!“

Mit sechs Treffern erzielte er mehr als die Hälfte der bisherigen elf Tore der Bischofshofener und hat damit maßgeblichen Anteil am Erfolg des Leaders. Sein Geheimrezept? „Das gibt es nicht. Die Mannschaft spielt gut und ich muss eigentlich nur noch die starken Angriffe zu Ende zu spielen“, so Borsuk, der damit seinen Mitspielern ein Lob aussprach. Während er mit dem BSK weiterhin die Großen ärgern möchte, hat er sich persönlich keine speziellen Ziele gesteckt. „Ich will einfach gut spielen und Spaß am Fußball haben“, sagte der Stürmer. So soll es auch am Samstag (17.) weitergehen, wenn es daheim gegen die unangenehmen Reichenauer geht.