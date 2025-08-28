Erst nach Drohnenflügen kam in Tamsweg Entwarnung

Der Notrufer hatte kurz nach 19 Uhr nach einem Blitzschlag einen brennenden Baum gemeldet. Die alarmierten Tamsweger Einsatzkräfte konzentrierten sich darauf auf den Raum um die Dorferhütte. Wegen des unwegsamen Geländes kam auch die Drohneneinheit Lungau zum Einsatz, die mehrere Kontrollflüge durchführte.