Alarm wegen Waldbrands

Erst nach Drohnenflügen kam in Tamsweg Entwarnung

Chronik
28.08.2025 07:51
Die nach einem Blitzschlag alamierte Feuerwehr Tamsweg.
Die nach einem Blitzschlag alamierte Feuerwehr Tamsweg.(Bild: Feuerwehr Tamsweg)

Ein von einem Anrufer gemeldeter brennender Baum löste Mittwoch am Abend in Tamsweg (Lungau) in Salzburg einen Feuerwehreinsatz aus. Insgesamt 40 Einsatzkräfte rückten aus – noch vor Mitternacht gab es aber Entwarnung.

0 Kommentare

Der Notrufer hatte kurz nach 19 Uhr nach einem Blitzschlag einen brennenden Baum gemeldet. Die alarmierten Tamsweger Einsatzkräfte konzentrierten sich darauf auf den Raum um die Dorferhütte. Wegen des unwegsamen Geländes kam auch die Drohneneinheit Lungau zum Einsatz, die mehrere Kontrollflüge durchführte.

Nachdem sich der Verdacht auf einen Waldbrand nach gründlichen Überprüfungen nicht bestätigt hatte, konnte gegen 22.30 Uhr Entwarnung gegeben und der Einsatz beendet werden.

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

