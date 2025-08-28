Traktorabsturz in Salzburg: Lenker schwer verletzt

Bei einem Traktorabsturz Mittwochabend in Adnet (Tennengau/Salzburg) wurde der Lenker schwer verletzt. Der Mann konnte sich aber selbst befreien, rettete sich noch ins Wohnzimmer seines Hauses. Per Hubschrauber wurde er ins Spital gebracht.
Die Feuerwehr war zu einem Traktorunfall mit eingeklemmter Person gerufen worden. Am Ort des Geschehens stellten die Einsatzkräfte aber fest, dass sich der verunfallte Lenker selbst aus dem Fahrzeug befreit und sich anschließend ins Wohnzimmer seines Hauses gerettet hatte. Wo er von Kräften des Roten Kreuzes sofort versorgt wurde.
Von der Feuerwehr Adnet, die mit 45 Personen und fünf Fahrzeugen vor Ort war, wurde ein Landeplatz für den alarmierten Rettungshubschrauber eingerichtet, der in der Folge den Schwerverletzten ins Spital brachte.
