Traktorabsturz in Salzburg: Lenker schwer verletzt

Die Feuerwehr war zu einem Traktorunfall mit eingeklemmter Person gerufen worden. Am Ort des Geschehens stellten die Einsatzkräfte aber fest, dass sich der verunfallte Lenker selbst aus dem Fahrzeug befreit und sich anschließend ins Wohnzimmer seines Hauses gerettet hatte. Wo er von Kräften des Roten Kreuzes sofort versorgt wurde.