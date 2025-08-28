Wie Landesgeologen Steinschlaggefahr beurteilen

Wegewarte bitten die Geologen um Einschätzung

Anlassbezogen wird das mittlerweile auch für Wanderwege gemacht. „Wir bekommen immer wieder Anfragen von Wegewarten der alpinen Vereine, die sich überfordert fühlen. Da probieren wir uns ebenfalls anzuschauen, wie hoch ist dort das Risiko“, berichtet der Experte. Dort läuft die Beurteilung aufgrund des generell erhöhten Risikos im Gebirge etwas anders ab. Letztendlich geht es aber ebenfalls um die Frage, ob ein Weg gesperrt oder verlegt werden muss.