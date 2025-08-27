„Concerti Corti“: Abende gegen das Vergessen

Favoritner Kinder und Identitätsfragen

Regisseurin und Axel-Corti-Preisträgerin Ruth Beckermann wird am 7. September mit Regisseurin Mirjam Unger über ihren Film „Favoriten“ sprechen, in dem sie sich mit Identitäts- und Migrationsfragen beschäftigt. Der Film über Favoritner Kinder und Lehrende feierte auf der Biennale Premiere. Drei Jahre lang begleitete Beckmann die Wiener Klassen mit der Kamera und beobachtete, wie sich der Unterricht mit Sprachbarrieren gestaltet und welche Entwicklung die Kinder durchliefen.