Austria Salzburg angelt nach diesen zwei Spielern

Auf der Suche nach Verstärkungen ist Austria Salzburg fünfig geworden. Neben einem Kicker, der bereits ein Testspiel für den Aufsteiger absolviert hat, sollen sich die Violetten auch mit einem erfahrenen Bundesliga-Spieler einig sein.
Dass sich gegen Ende der Transferphase noch etwas bei Zweitligist Austria Salzburg tun wird, hat Sportchef Roland Kirchler bereits mehrfach angekündigt. Der Tiroler hat dabei auch zwei Landsmänner ganz fest im Blick.
Zum einen bastelt der 54-jährige Ex-Profikicker an einer Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers Benedikt Huber. Der 20-Jährige, der 31 Spiele für den Nachwuchs von Hoffenheim absolviert hat und aktuell vereinslos ist, absolvierte Anfang Juli bereits ein Testspiel für den Aufsteiger. Nun soll der Transfer in trockene Tücher gebracht werden.
Auch Trainer kein Unbekannter
Zum anderen wäre da Florian Rieder. Der 29-Jährige absolvierte schon 140 Spiele in der Bundesliga und ist seit einem Jahr wieder bei der WSG Tirol. Diese möchte der Offensivmann aber nun verlassen und sich dafür der Austria anschließen. Mit dem Spieler ist sich Kirchler bereits einig.
Geht der Wechsel über die Bühne, würde Rieder bei der Austria auf einen alten Bekannten auf der Bank treffen. Cheftrainer Christian Schaider kennt er noch aus der gemeinsamen Zeit bei Kufstein.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.