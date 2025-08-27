„… dann schaut es mit einer WM-Medaille gut aus“

Handschuhfach hofft auf Zuwachs

Apropos: Im Vorjahr holte die 46-Jährige in der Schweiz zweimal Silber. Statt in einer Vitrine liegen diese immer noch im Handschuhfach. „Ich habe mir gedacht, dass sie dort Glück bringen könnten“, grinst Wibmer, die in Belgien wieder von ihrem Mechaniker Marko Protic („Er hat ein gutes Händchen“) unterstützt wird. Die Chance auf eine Erweiterung der Medaillensammlung ist groß, die Vorbereitung lief bestens. „Wenn ich die Power raufbringe, sieht es gut aus“, ist Wibmer zuversichtlich.