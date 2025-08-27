Dieser Ex-Jedermann ist nicht auf Abwegen

Schauspielstar Lars Eidinger legt auch heuer wieder im Rockhouse auf. Für den ehemaligen Jedermann bei den Salzburger Festspielen ist die Musik aber keineswegs nur ein Hobby oder reiner Zeitvertreib. Wer für Freitag noch Karten will, muss ganz schnell sein.
Die Schauspielerei steht mir als DJ schon im Weg“, gestand Lars Eidinger heuer in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Viele Leute fänden es kurios, dass ausgerechnet er als vielfach prämierter Bühne- und Film-Schauspieler auch hinter dem Mischpult steht. Der Berliner sieht das Auflegen aber ebenfalls als Berufung. Immerhin macht er es schon seit den 1990er-Jahren. Von den Fähigkeiten des Multitalents, das auch fotografisch tätig ist, kann man sich Jahr für Jahr in Salzburg überzeugen. Etwa in seiner gefeierten Rolle als Jedermann in den Jahren 2021 und 2022 bei den Festspielen. Oder eben auch als Discjockey.
Techno als Einstimmung
Am späten Freitagabend (Beginn 22.30 Uhr) kehrt Eidinger mit seiner Partyreihe „Anti Disco“ wieder ins Rockhouse zurück. Dabei setzt Eidinger auf einen bunten Mix, von Rap bis Techno. Letzteres höre er selbst gerne als Einstimmung auf Theateraufführungen wie „Richard III“, erklärte der Künstler der „SZ“.
Wer sich von den DJ-Künsten des Schauspielstars überzeugen will, muss ganz schnell sein. Für den Auftritt sind nur mehr Restkarten verfügbar.
