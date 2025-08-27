Dieser Ex-Jedermann ist nicht auf Abwegen

Die Schauspielerei steht mir als DJ schon im Weg“, gestand Lars Eidinger heuer in einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“. Viele Leute fänden es kurios, dass ausgerechnet er als vielfach prämierter Bühne- und Film-Schauspieler auch hinter dem Mischpult steht. Der Berliner sieht das Auflegen aber ebenfalls als Berufung. Immerhin macht er es schon seit den 1990er-Jahren. Von den Fähigkeiten des Multitalents, das auch fotografisch tätig ist, kann man sich Jahr für Jahr in Salzburg überzeugen. Etwa in seiner gefeierten Rolle als Jedermann in den Jahren 2021 und 2022 bei den Festspielen. Oder eben auch als Discjockey.