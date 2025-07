Starnacht am Wörthersee: Nockis gehen mit an Bord!

Neben den Nockis sprang aber noch eine große Künstlerin spontan mit an Bord des Starnacht-Schiffes: Schauspielerin und Sängerin Jeanette Biedermann, seit über 25 Jahren nun bereits erfolgreich im Showbusiness unterwegs, wird noch vor ihrer großen Deutschland-Tour im Herbst in der Wörthersee-Ostbucht anlegen. Mit in ihrem „Seesack“ hat sie natürlich auch ihren aktuellen Hit „How It’s Got To Be“.