Rekordbeteiligung und Heimsieg bei Extremlauf

Die prestigeträchtigste Strecke, der 78 Kilometer lange und technisch extrem anspruchsvolle Stubaier Höhenweg, wurde zum Schauplatz eines emotionalen Triumphs: Lokalmatador Christian Stern setzte sich in 12:34:19 Stunden gegen Patrick Ramoser aus Italien (12:35:06 h) und den Tschechen Tomas Kubicik (12:42:46 h) durch und feierte einen Heimsieg, der für ihn einen besonderen Stellenwert hat. „Das ist mein bisher schönster Sieg – und ich werde ihn feiern wie noch nie zuvor! Es ist einfach unglaublich, ausgerechnet zu Hause in meinem geliebten Stubaital und auf dieser berühmten, wunderschönen Runde am Stubaier Höhenweg ganz oben zu stehen“, strahlte der überglückliche Sieger im Ziel.