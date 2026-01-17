In den USA zertrümmert unser Talent alle Rekorde

EM LIVE: Horror-Halbzeit! Österreich chancenlos
Zweites Gruppenspiel
Golf-Hoffnung Lukas Boandl vom GC Loipersdorf-Fürstenfeld wechselt im Herbst ins Profilager. Der 24-Jährige mit dem imposanten Notendurchschnitt spielt seit 2022 für die Elite-Uni Rice in Texas und sorgte dort schon für viel Aufsehen. Bei seinen ersten Auftritten auf der World Tour und Challenge Tour zeigte er sein Talent.
Okay, nimmt man es ganz genau, dann ist Lukas Boandl ein Burgenländer, ist er doch in Königsdorf aufgewachsen. Der Ort ist nur einen Steinwurf von der steirischen Grenze entfernt. Der Grünen Mark ist Boandl seit jeher durch den Golfsport verbunden, er schlägt für den GC Loipersdorf-Fürstenfeld ab. „Er ist ein Golf-Steirer“, betont Murhofs Marketingchef Gerald Stangl, der dem Talent mit Rat und Tat zur Seite steht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.