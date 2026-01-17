In den USA zertrümmert unser Talent alle Rekorde

Okay, nimmt man es ganz genau, dann ist Lukas Boandl ein Burgenländer, ist er doch in Königsdorf aufgewachsen. Der Ort ist nur einen Steinwurf von der steirischen Grenze entfernt. Der Grünen Mark ist Boandl seit jeher durch den Golfsport verbunden, er schlägt für den GC Loipersdorf-Fürstenfeld ab. „Er ist ein Golf-Steirer“, betont Murhofs Marketingchef Gerald Stangl, der dem Talent mit Rat und Tat zur Seite steht.