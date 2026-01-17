Vorteilswelt
Rapids Hoff Thorup

„Ich kann nicht als Fan die Atmosphäre genießen“

Fußball National
17.01.2026 18:30
Hoff Thorup mit klaren Ansagen.
Hoff Thorup mit klaren Ansagen.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Nach dem Camp in Benidorm testet Rapid am Sonntag im Trainingszentrum im Prater gegen Ungarns Spitzenreiter Györ. Allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Doch Krone.TV und sportkrone.at übertragen das Duell um 14.30 Uhr live und exklusiv für die Fans. Davor sprach Rapids neuer Trainer Johannes Hoff Thorup mit der „Krone“ über...

0 Kommentare

… den Reiz von Rapid:
Johannes Hoff Thorup: Es gibt starke Persönlichkeiten in dem Verein, die die gleiche Idee haben. Der Klub hat Tradition, Geschichte, aber auch viel Qualität im Kader. Die Spieler haben im Herbst noch nicht ihr Potenzial gezeigt, sie brauchen Klarheit, ein System.

