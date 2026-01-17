Schwere Verletzung überschattet Test von BW Linz

LIVE: Bayern treffen schon wieder gegen RB Leipzig
Deutsche-Liga-Ticker
Eine schwere Verletzung von Stammtorhüter Viktor Baier hat das erste Testspiel von Blau-Weiß Linz für die Frühjahrssaison der Bundesliga überschattet.
Der Tscheche erlitt am Samstag, einen Tag nach seinem 21. Geburtstag, beim 0:0 in Belek gegen Zlin Mitte der ersten Halbzeit einen Achillessehnenriss.
„Das Einzige, was heute deutlich schmerzt, ist die schwerere Verletzung unseres Keepers“, sagte der neue Cheftrainer Michael Köllner.
OP in der Heimat
Baier wird am Sonntag in seine Heimat fliegen und sich dort operieren lassen. Er kann den Linzern, die als Tabellenletzter überwintern, im Kampf um den Klassenerhalt nicht mehr helfen.
