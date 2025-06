Viel Lob für steirische Kandidaten beim Wettlesen

Klare Favoriten haben sich am ersten Lesetag des Bachmannwettbewerbs, dem Donnerstag, in Kärnten noch nicht hervorgetan, sehr wohlwollend wurde jedoch der Text des Steirers Max Höfler aufgenommen: In „Lambada tutto gas“ sinniert er humorvoll und sprachspielerisch über Lebenszeit, Lieferketten und Literatur und ließ sich von ChatGPT für den Text sogar eine Metaebene in Form von User-Kommentaren hineinfabrizieren.