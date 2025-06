Schülerinnen arbeiteten im Behinderten-Wohnheim

Raus aus dem Klassenzimmer, rein in die Welt der Sozialberufe! Die Schülerinnen und Schüler der siebten Klassen des Salzburger Gymnasiums St. Ursula arbeiteten in den Wochen vor Schulschluss in unterschiedlichen Sozialeinrichtungen. Das Motto des Projekts „Compassion“: Mit Menschen in Kontakt kommen, denen die Schüler im Alltag nicht oder nur selten begegnen.