Sand im Getriebe: Es knirscht gewaltig

Das aktionstheater ensemble rund um Regisseur Martin Gruber und Dramaturg Martin Ojster liefert seit über 35 Jahren Theater am Puls der Zeit, findet in seinen Produktionen mit gnadenloser Genauigkeit den Schmerzpunkt der Gesellschaft und drückt nochmal ordentlich drauf. Das tut weh. Aber nicht nur, es amüsiert auch, es berührt, es macht lebendig – keine Selbstverständlichkeit im Theaterbetrieb, auch im sogenannten heutigen. Und so verwundert es gar nicht, dass trotz hochsommerlicher Temperaturen und angelaufener Ferienzeit das Kosmos Theater in Bregenz brechend voll war, als Gruber am Donnerstag sein neues Stück „Ragazzi del’ Mondo. Nur eine Welt“ zeigte.