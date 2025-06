Lebt mittlerweile jeder in seiner eigenen Welt?

Es ist ein Riesenthema, das sich das Aktionstheater Ensemble hier vorgenommen hat. Wie haben Sie als Regisseur das Thema bewältigt und gleichsam in Stückform gezwungen?

Ich arbeite mit dem, was ich höre und verzichte im Vorfeld ganz bewusst darauf, etwas zu konstruieren. Denn sonst würde ich genau das machen, was ich an anderen kritisiere. Ich will es also vorab noch gar nicht wissen, was entsteht. Ich versuche jedenfalls, in der Stückentwicklung jene Stellen freizulegen, an denen es interessant werden könnte. Das funktioniert auch gut über Alltagssituationen. Es geht nicht ums rein Abstrakte, es soll die Menschen bewegen. Und dabei behalte ich immer im Auge, was politisch dahinter steckt. So entsteht ein Sogbild mit Musik und Körper. Das Aktionstheater Ensemble arbeitet nicht nur mit der kognitiven Ebene, sondern schaut auch, was der Körper sagen will – stellvertretend für das Publikum.