Müll-Deal: Einigung vor Sommer nicht in Sicht

Unterschiedliche Meinungen in der Volkspartei

Außerdem dürfte eine Einigung mit der ÖVP in weiter Ferne sein. Die FPÖ hat ja bereits abgewunken. Zuletzt hatte SPÖ-Klubobmann Roland Fürst zwar gemeint, dass „alle 171 Gemeinden an einem Strang ziehen“ – doch in der Volkspartei dürfte man das anders sehen. „Es gibt noch keine Einigung bei diesem Thema“, stellt der geschäftsführende ÖVP-Landesparteiobmann Christoph Zarits klar. Nachsatz: „Auch wenn einige SPÖ-Funktionäre vielleicht einen solchen Anschein erwecken wollen“. Es würden auch noch nicht die Bewertungen über den Müllverband vorliegen. Unter den Ortschefs würde es jedenfalls unterschiedliche Meinungen geben, so Zarits. „Auf jeden Fall haben unsere Bürgermeister das letzte Wort“, erklärt der ÖVP-Landesparteiobmann. Man werde zuvor aber über den aktuellen Verhandlungsstand informieren.