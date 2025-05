Ringen um Müll-Deal: Land drückt jetzt aufs Tempo!

Seitens der unabhängigen Namens- und Bürgerlisten meint Bürgermeister Christian Schaberl, dass die Bürgerlisten in der Sache eher gespalten seien. Er geht aber davon aus, dass es eine Zustimmung geben wird. Der Grund sei, dass die Gemeinden schlichtweg finanziell mit dem Rücken zur Wand stehen würden. Schaberl würde sich jedoch wünschen, dass das Land das Kindergartenpersonal zur Gänze übernimmt – ähnlich wie bei den Volksschullehrern. „Damit wären 50 Prozent aller Probleme in den Gemeinden gelöst“, sagt er. Denn das Kindergartenpersonal sei in den meisten Kommunen einer der größten Finanzposten.