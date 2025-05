„Müll-Deal“ wirbelt wieder einmal Staub auf

ÖVP: „Noch keine Verhandlungen mit uns“

Doch die Volkspartei sieht sich nun zu einer Klarstellung veranlasst. In einem Schreiben an die BMV-Mitarbeiter heißt es, dass in vergangenen Tagen Behauptungen verbreitet wurden, „wonach die ÖVP einen Verkauf des BMV anstrebe“. Zugleich wird auf Aussagen eines SPÖ-nahen Personalvertreters verwiesen – was dieser gegenüber der „Krone“ aber bestreitet. „Fakt ist: Es hat bisher keinerlei Verhandlungen mit uns als Volkspartei über einen möglichen Verkauf des BMV gegeben“, heißt es. Unterzeichnet ist das Schreiben von ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl.