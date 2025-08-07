Titelkandidat – Horn feilt noch am Feinschliff!

Nach dem Abstieg aus der 2. Liga blieb bei Horn kein Stein auf dem anderen! Neo-Coach Andi Lipa musste mit den Verantwortlichen eine komplett neue Mannschaft auf die Beine stellen. Zum Saisonstart gab es eine 2:4-Niederlage gegen den FC Marchfeld. Wir haben uns mit dem Coach der Horner vor dem Heimspiel gegen Aufsteiger Donau unterhalten.