Baby mit Kopfverletzung in NÖ ins Spital gebracht

Eltern wurden nicht festgenommen

In der Justizanstalt bzw. in Untersuchungshaft befinden sich die Eltern allerdings nicht. Es bestehe „kein dringender Tatverdacht gegen eine konkrete Person“, betonte Habitzl. Die Beschuldigten seien in einem Mehrpersonenhaushalt wohnhaft. Die Eltern des Buben haben demnach noch ein weiteres Kind. „Der Jugendwohlfahrtsträger ist informiert, er wird notwendige Entscheidungen treffen“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft.