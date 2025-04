NÖ: Baby mit mehreren Knochenbrüchen im Spital

Ein erst zwei Monate alter Bub wird seit vergangener Woche mit Rippenbrüchen in einem Spital in Wiener Neustadt behandelt, wie am Montag bekannt wurde. Die Polizei ermittelt gegen die Eltern, ein Gutachten soll die Ursache der Verletzungen klären. Bereits im Februar war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.