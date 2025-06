Ex-Bulle wechselt zu Wacker Innsbruck

Von der zweiten in die dritte Liga: Fußballprofi Tobias Berger verlässt Austria Lustenau und schließt sich Neo-Westligist Wacker Innsbruck an. Der Außenverteidiger absolvierte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses nur sechs Partien für Lustenau. Die Verletzung ist mittlerweile aber wieder komplett ausgeheilt.